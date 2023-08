L’Italia non può permettersi di diventare sorvegliata speciale dei mercati

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’idea politicamente non era male: in qualche modo istigare tutti contro le banche cattive, così da una parte tagliare l’erba sotto i piedi alla sinistra, dall’altra parte raccogliere un po’ di fondi per i previsti buchi in bilancio e poi ancora cancellare dall’attenzione collettiva la controversia delle dichiarazioni di Marcello De Angelis, portavoce della regione Lazio, sulla strage di Bologna. Solo che l’idea, applicata senza troppo discernimento, ha messo il governo in rotta di collisione con la lobby più potente del paese e la forza più potente del mondo, le banche e i. Poiché ha preso di sorpresa ie fatto perdere miliardi a investitori stranieri, quandoha bisogno di loro come il pane, questi se la sono legata al dito. Inoltre il fatto che quasi tutti abbiano inneggiato alla Meloni e solo pochi siano ...