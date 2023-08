L' ItalBasket batte la Grecia e vince il torneo dell' Acropoli

ROMA - In questa edizione: - Pirotecnica Inter, a Salisburgo decide Sensi - Juventus, doppio Vlahovic nel test in famiglia - L'la Serbia all'Acropoli - Milesi oro Mondiale nella crono Under 23 - Europeo di volley femminile, le convocate di Mazzanti - Si sblocca il mercato del Napoli, la chiave resta Osimhen ...Buona anche la seconda per l'femminile 3×3, che alle qualificazioni europee in corso di svolgimento in Romania,proprio le locali con il punteggio di 19 - 14. Il primo successo era arrivato in maniera ancora più ...Da non credere. Eppure l'incredibile, l'impensabile è successo. L'Italiala Serbia dei fenomeni Jokic e Micic per 94 - 86 negli ottavi degli Europei di basket 2022. Ai ...Olimpiadi l'...

Dopo aver battuto la Serbia gli azzurri si ripetono contro i padroni di casa ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) - Il quarto torneo dell'Acrpoli va in ...L’Italia batte la Grecia 74-70 all’OAKA di Atene nel la sfida del Torneo dell’Acropolis 2023. Gli Azzurri fanno due su due sotto il Partenone e si aggiudicano il torneo ateniese. La squadra di Pozzecc ...