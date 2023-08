L’Italbasket batte anche la Grecia e vince il Torneo dell’Acropolis

(Di giovedì 10 agosto 2023)si regala il quarto Trofeoin vista dei prossimi Mondiali in Filippine, Giappone, Indonesia che inizieranno il 25 agosto. Dopo la vittoria per 89-88 contro la Serbia, nella terza di sette amichevoli di preparazione ai Mondiali, gli Azzurri si sono ripetutindo i padroni di casa dellaper 74 a 70. C’è quindi la vittoria della 32esima edizione del, quarto successo azzurro dopo quelli del 1997, 2001 e 2011. Ma c’è sopratutto la dimostrazione che la squadra azzurra si sta avvicinando al meglio alla sfida di Manila. Il miglior marcatore del match è stato Simone Fontecchio con 17 punti, in doppia cifraNicolò Melli con 13 punti (e 9 rimbalzi) e Marco Spissu a quota 11. «Siamo più che contenti.stasera i ragazzi ...

Per l'Italia è il quarto successo sulle quattro partite già giocate, su sette previste, in vista della rassegna iridata. Gli azzurri sono tornati a battere la Grecia a 10 anni dall'ultima volta: era ...