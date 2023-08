(Di giovedì 10 agosto 2023) L'organizzatore del Bergamo Pride costretto a dimettersi dopo una foto con un consigliere comunale di Forza Italia che aveva apprezzato il suo impegno per i diritti. L'associazione "Non una di meno" esulta

...multinazionale che aveva espresso preoccupazione per l' incoraggiamento delle attività interne... Esempi di una dilagante.  Questi  divieti in nome dell'inclusione e della diversità ......multinazionale che aveva espresso preoccupazione per l' incoraggiamento delle attività interne... Esempi di una dilagante.   Questi  divieti in nome dell'inclusione e della diversità ...Tuttavia, l'episodio rispecchia un tema delicato e grave legato all'e all'omofobia ...suscita preoccupazione riguardo alla sicurezza e al rispetto dei diritti delle persone+ nella ...

L'intolleranza Lgbt colpisce pure i gay "non allineati" ilGiornale.it

L'organizzatore del Bergamo Pride costretto a dimettersi dopo una foto con un consigliere comunale di Forza Italia che aveva apprezzato il suo impegno per i diritti Lgbt. L'associazione "Non una di me ...Il pastore evangelico Luigi Carollo pare divorato dal suo astio contro il prossimo. E così, pare non esserci giorno in cui non lo si trovi ad incitare alla discriminazione i suoi discepoli.