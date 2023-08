L’intervista del Pm di Rovereto su Chukwuka | “56 dosi di eroina? Non sono niente” L’ira di FdI e Lega

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 agosto 2023) “? Un fisico spettacolare, da Olimpiadi. 56di? Nonsufficienti per un arresto nemmeno ad Amsterdam( e lo dice ridendo)”. “Il killer di Iris Setti? Sempre corretto, sempre puntuale alla firma. Un modello.”alcune delle incredibili parole pronunciate dal Pm di, Viviana Del Tedesco, titolare dell’inchiesta sulla morte di Iris Setti, in un’intervista a la Verità, per cui è indagato per omicidioNweke. Il riferimento alla droga e al comportamento dell’uomo, senza fissa dimora e dedito al consumo di alcol e allo spaccio di stupefacenti, hanno suscitato le ira di esponenti di FdI e della. Le 56di” insufficienti per l’arresto” L’uomo è stato arrestato in ...