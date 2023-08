L’Inter ci riprova | offerta per l’ex bomber nerazzurro

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tentativo da parte dei nerazzurri, l’attaccante ha aperto alla cessione ma non sarà una trattativa facile. Il mercato delin vista della prossima stagione è ad un punto di svolta. Fino ad oggi la dirigenza nerazzurra si è occupata di diverse situazioni, tra cui gli esuberi, gli addi e anche dei rinforzi importanti. Si attendono, ad esempio, le ufficialità di Samardzic e Audero. Ieri i due calciatori sono giunti a Milano e nelle prossime ore sosterranno le visite mediche per poi firmare i contratti. Nel frattempo, però, c’è una situazione scomoda che non è ancora stata risolta dal: quella relativa all’attaccante. Romelu Lukaku è ormai distante dal progettoa causa delle sue dichiarazioni, ma anche da quello inglese del Chelsea, che non gli ha nemmeno assegnato un numero di maglia. L’attaccante belga è ...

... Messina, Juventus,e Jubilo Iwata in Giappone, dove chiuse ...'ex calciatore ha sempre tenuto molto alla sua immagine e non si ... mentre'età è sconosciuta adel suo forte desiderio di ...Si mise a fare un discorso surreale sull', su come avrebbe ...'uomo del piano casa. Il presidente generale all'assemblea dell'... ecco chi è la sua nuova compagna: cicinque anni dopo il ..., se parliamo di top club, dopo la difficile esperienza con Digitalbits, che non ha portato nelle casse neppure un euro, rispetto agli oltre 23 milioni di euro attesi, cicon Paramount+...