L' inflazione in Italia cala al 5 | 9% a luglio

(Di giovedì 10 agosto 2023) Frena ancora l'inche asi attesta al +5,9% rispetto al +6,4% di giugno. Dato migliore della stima preliminare al 6%. Lo comunica l'Istat. Rallenta inoltre l'di fondo, che asi attesta al +5,2%. In attenuazione, per il quinto mese consecutivo, risulta infine la dinamica tendenziale del "carrello della spesa", scesa aal +10,2%.

Frena ancora l'inche a luglio si attesta al +5,9% rispetto al +6,4% di giugno. Dato migliore della stima preliminare al 6%. Lo comunica l'Istat. Rallenta inoltre l'di fondo, che a ......6 euro per azione (da 3 euro) il target price su IGD SIIQ , uno dei principali player innel ... alla luce dei tassi di interesse futuri, dell'andamento dell'e dell'evoluzione del ...Il governo ha annunciato un "Patto anti" per contrastare l'aumento dei prezzi. In cosa ... che inè tra le più elevate d'Europa, e quindi garantire una maggior competitività al ...

Istat: "L'inflazione in Italia frena ancora, a luglio è al +5,9%" TGCOM

L'inflazione accelera negli Stati Uniti a luglio. I prezzi al consumo sono saliti del 3,2% rispetto al +3% di giugno. Gli analisti scommettevano su +3,3%. Su base mensile i prezzi al consumo salgono ...La nostra città è terza per rincari a livello nazionale. Lo dice l'Unione nazionale consumatori, che mette al primo posto della classifica delle città in cui l'inflazione pesa di più Genova e al secon ...