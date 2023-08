L’inflazione frena anche a luglio Ma i prezzi degli alimentari continuano a salire di oltre il 10% Consumatori | “Servono misure serie”

(Di giovedì 10 agosto 2023)ancora: l’Istat ha fatto sapere che ail dato definitivo relativo si è fermato al 5,9% anno su anno contro una stima preliminare del 6% e il 6,4% di giugno. Non significa ovviamente che icalino, ma solo che sono aumentati meno rapidamente che nei mesi precedenti. Rallentadi fondo, quella al netto di beni energetici e, che asi attesta al +5,2%. Ripiega, per il quinto mese consecutivo, la dinamica tendenziale del “carrello della spesa”, che rimane però a un preoccupante +10,2% mentre quella dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto scende a +5,5%. La fase di rallentamento del, spiega l’Istat, avviene “in un quadro di stabilità dei...

