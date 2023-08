L’individuo e le sue libertà non svaniscono con l’incarico pubblico

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sarà l’eccessiva sensibilità di chi crede davvero nelladi manifestazione del pensiero come fondamento essenziale del vivere civile, ma credo di potere affermare che viviamo tempi difficili per chi abbia a cuore il diritto di parlare, criticare e dissentire. Il portavoce della Regione Lazio, Marcello De Angelis, ha espresso la sua opinione circa la conformità a giustizia di una sentenza passata in giudicato. La gran cassa cacofonica del mainstream, di rimando alla innocua manifestazione del pensiero di De Angelis, ha emesso un altro e più compromettente verdetto: il portavoce deve dimettersi, dopo avere, naturalmente, profferito le necessarie scuse, non si comprende bene a chi e per cosa. Una sola verità La presa di posizione delle belve di professione può trovare una sola spiegazione: De Angelis si sarebbe dovuto dimettere perché esisterebbe una sola ...