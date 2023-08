Lil Tay | la “bambina più odiata dai social” è morta in circostanze misteriose a 15 anni insieme al fratello

(Di giovedì 10 agosto 2023) Lil Tay, diventata nota per essere “lapiùdai” èa 15, secondo quanto confermato da un anonimo membro della famiglia in una dichiarazione condivisa sull’account Instagram dell’adolescente.a lei è morto anche il21enne, Jason Tian. “È con il cuore pesante che condividiamo la devastante notizia della morte improvvisa e tragica della nostra amata Claire – questo il messaggio pubblicato sul profilo– Non abbiamo parole per esprimere il dolore della perdita“. Al momento, come specificato nel post ci sarebbero ancora poche certezze sulle cause che hanno portato al duplice decesso: “Durante questo periodo di immenso dolore, chiediamo gentilmente privacy, poiché leche ...

Lil Tay morta a 14 anni: l'annuncio della famiglia. Chi era la (controversa) star dei social

