Ligue 1 | PSG ancora davanti a tutti | i parigini vedono il tris | OM primo inseguitore in quota

Con Verratti e Neymar sempre più fuori dal progetto del, Luis Enrique reintegra in rosa Paredes e Wijnaldum A due giorni dall'inizio della1, ildeve fare fronte ai numerosi esuberi in rosa, in attesa dei nuovi acquisti. Secondo quanto riportato da TMW, Luis Enrique e Campos avrebbero già avvertito Marco Verratti, ......le big d'Europa dopo il mercato Ripartono sui canali di Sky Sport la Premier League e la1: tornano in campo le big d'Inghilterra, su tutte il City campione d'Europa, ma anche il nuovodi ...... 2022, two days after the club won the1 title for a record - equalling tenth time and its superstar striker Mbappe chose to sign a new contract until 2025 atrather than join Real Madrid. (...

Ligue 1: rivoluzione in casa PSG, ma il titolo è a quota 1,20 Calciomercato.com

L' incontro, avvenuto martedì, tra il presidente del Psg e il fuoriclasse francese non è servito per raggiungere un chiarimento tra le parti. Mbappé, ieri, è stato escluso dalla giornata di promozion ...Kylian Mbappé non arretra di un passo e continua a non voler prendere in considerazione l'idea di lasciare il Paris Saint-Germain prima della scadenza ...