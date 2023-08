Liga nei guai | a due giorni dall’inizio | molti club non sono riusciti a tesserare i propri acquisti

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 agosto 2023) Lainizia ufficialmente tra due, maspagnoli non hanno ancora depositato tutti i contratti. Tutto dipende dalle regole interne dellachepiù severe e non sposano le regole più flessibili della Uefa. Squadre come Alavés o Barcellona hanno più di dieci giocatori che non hanno ancora potuto iscriversi al campionato prima del suo inizio. Lo scrive Il Mundo. Una delle squadre non in regola è il Siviglia, il cui direttore sportivo, Victor Orta, commenta così al quotidiano: «Bisogna pensare se l’inizio della competizione debba coincidere con la fine del mercato, perché ora ci rimetteremo tutti con quello che accadrà al calcio spagnolo questo fine settimana». Il Siviglia non sarà in grado di registrare tutti i suoi giocatori prima dell’inizio del campionato, ...