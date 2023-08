Al suo attivo ha numerose pubblicazioni tra le, le più pertinenti alla stagione ... I suoi ultimisono: Le radici di Fellini romagnolo del mondo (Il Ponte Vecchio, 2016), Il cinema nel ...sono gli altri chef italiani più ricchi . Quanto guadagnano gli chef Cracco e Cannavacciuolo... Dalle cucine stellate ai contratti pubblicitari, daidi ricette alle collaborazioni con ...sono i migliori modi per preparare i bambini a una vacanza all'estero senza spendere troppo ... Biblioteche e librerie offrono spessodedicati ai viaggi per bambini, che possono aiutarli a ...

Libri, quali sono le città italiane che leggono di più WIRED Italia

Pubblicati termini e requisiti per presentare la domanda a Roma, Napoli e in altri comuni italiani. Ecco come ottenere il contributo regionale per l’acquisto di testi e materiali scolastici ...Per l’undicesimo anno di fila, in testa alla classifica per l'estate 2023, c'è Milano, seguita da Pavia e Siena. (ma i libri più venduti sono quelli per bambini e ragazzi). Tra quelli per adulti, in c ...