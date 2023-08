Libano | il film Barbie bandito dal paese | “Promuove l’omosessualità”

(Di giovedì 10 agosto 2023) Dopo il Vietnam, anche un altrohail. Ildi Greta Gerwin (che ha superato il miliardo di incassi) sarebbe dovuto uscire sugli schermi libanesi il 31 agosto, ma questo non succederà. Il ministro della Cultura, Mohammad Mourtada ha dichiarato che. “Questa pellicola straniera, la trasformazione di genere e contraddice i nostri valori morali e soprattutto religiosi. Ilmina l’importanza dell’unità familiare e dei sani valori.anche il rifiuto della paternità, mina e ridicolizza il ruolo della madre e mette in discussione la necessità del matrimonio e della ...

Dopo il Vietnam, anche ilcensura ildi "Barbie" . Secondo il governo ildeve essere vietato per impedire che vengano promossi valori lontani da quelli morali e religiosi del. In particolare il ministro ...E' ilfenomeno della stagione, ha già superato un miliardo di incassi ai botteghini a livello globale, ma 'Barbie' sarà vietato in, perché accusato dal governo di "promuovere l'omosessualità" ...... citato da Reuters , "va contro i valori morali e religiosi in". Il ministro si sarebbe quindi mosso per impedire la proiezione delnei cinema del Paese. A luglio, ricorda l' Ansa , il ...

Libano vieta il film Barbie nelle sale, 'promuove omosessualità' Agenzia ANSA

Oltre un miliardo di incassi finora: Barbie è il film globale del momento, ma non è tutto rosa il suo orizzonte: perché la pellicola hollywoodiana sarà vietata in Libano, accusata dal governo di “prom ...Il Libano vieta il film di “Barbie”, non sarà in sala perché è propaganda LGBT secondo il ministro della Cultura: “Ridicolizza il ruolo della madre” ...