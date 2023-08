L’effetto Tridico per i tremila assunti ai centralini Inps

Leggi su panorama

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’Istituto di previdenza sociale aveva annunciato come una conquista l’«internalizzazione» di migliaia di operatori dei suoi call center. Peccato che in busta paga non figurino scatti di anzianità e regni il caos nei turni. Così l’ex presidente se n’è lavato le mani... Sarebbe troppo facile dire che quella del call center dell’è una crisi «telefonata» più che annunciata. Non renderebbe, infatti, l’idea della ostinazione con cui la passata dirigenza - presidente Pasqualein testa - ha inseguito un progetto che attualmente fa acqua da tutte le parti. E che già ai suoi primi vagiti (parliamo del luglio 2021) mostrava già problemi e punti deboli colpevolmente ignorati o, forse, insabbiati da chi avrebbe dovuto, invece, risolverli. Oggi idipendenti del contact center multimediale, inquadrati nella società in house ...