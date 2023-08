Le vacanze di Giorgia Meloni in Puglia e il no al resort da 5 mila euro | «Vi ricordate Conte a Cortina?»

(Di giovedì 10 agosto 2023)va in vacanza. E trascorrerà i pochi giorni di ferie dalla presidenza del Consiglio in Valle d’Itria. Tra Cisternino e Savelletri, come accade da due anni a questa parte. Repubblica racconta oggi il programma di Ferragosto della premier: questa è la prima estate con i protocolli di sicurezza di Palazzo Chigi. Ma non passerà le suea Borgo Egnazia. Ovvero ildi Madonna a 5a notte. Perché è troppo costoso, spiega il quotidiano. «Ci assalirebbero: vicosa è successo conquando hanno pubblicato le sue foto a?», avrebbe confessato a un suo amico. Per questo sarà una vacanza low profile. E sceglierà forse una masseria della famiglia Melpignano. Che ha aperto le porte ai grandi ...

Meloni va in vacanza. E trascorrerà i pochi giorni di ferie dalla presidenza del Consiglio ... Ma non passerà le suea Borgo Egnazia. Ovvero il resort di Madonna a 5 mila euro a notte. ...Cara, ma che dici Non esistono profitti "ingiusti". Semmai leciti o illeciti. Ma chi è che ... in contrapposizione con i tanti italiani che hanno preso la via albanese perlow cost. ......Consiglio abbia scelto una masseria differente rispetto a quella in cui trascorreva le sue... Già, presente su tutto, maMeloni non è affatto ossessionata dal palcoscenico , dall'essere '...

Le vacanze di Giorgia Meloni in Puglia e il no al resort da 5 mila ... Open

La premier tornerà in Valle d’Itria, ma non soggiornerà a Borgo Egnazia nella stanza da 5mila euro. Quotazioni in calo per l’hotel di lusso anche tra le ...Il musicista e la modella sono apparsi insieme in uno scatto condiviso da Victoria De Angelis. Nulla di compromettente, ma che basta a rinvigorire le voci su un possibile flirt. I diretti interessati, ...