Le stragi di migranti e la vergogna di quei ' memorandum fotocopia'

(Di giovedì 10 agosto 2023) Le" accompagnate e alimentate dai "". Globalist non si stancherà mai, mai, di denunciarlo, supportati da quanti " Ong, associazioni umanitarie, giornalisti dalla schiena dritta " non si accodano al coro della informazione (sic) di regime. ...

Le"fotocopia" accompagnate e alimentate dai "memorandum fotocopia". Globalist non si stancherà ...ossessione della politica europea costituita dalla necessità di fermare le partenze di...Il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, critica il Pd per le polemiche sollevate dopo l'ennesimo naufragio di. Crede che stia strumentalizzando lein mare "Dall'inizio dell'...A Lampedusa 41 persone sono morte in mare, cercando di raggiungere l'Italia. L'ennesima strage diche non conosce stagioni. Di questo ha parlato Elly Schlein, chiedendo l'intervento dell'Europa. "Oggi un'altra strage a largo di Lampedusa, un'altra tragedia, altri morti innocenti in fuga ...

Migranti, parlano i sopravvissuti alla strage di Lampedusa: Alla deriva per giorni dopo il naufragio Fanpage.it

Un naufragio ha causato la morte di 41 persone migranti al largo di Lampedusa. Sono sopravvissuti solo quattro ragazzi tra i 13 e i 18 anni, che hanno raccontato la strage. Dopo il rovesciamento del ...La battaglia contro l'immigrazione irregolare, con annesse dichiarazioni di guerra soprattutto alle ONG, è sempre stato il cavallo di battaglia di Giorgia Meloni. La strage di Cutro apre però una ...