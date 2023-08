‘Le lacrime di San Lorenzo’ | ecco perché le stelle cadenti sono chiamate così

Leggi su funweek

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ogni anno il 10 agosto viene festeggiata la notte di San Lorenzo, ricorrenza in cui le persone si riuniscono sotto un cielo pieno di, qualora ci fossero, per esprimere i propri desideri. Bambini, ragazzi, adulti, ognuno ha qualcosa da chiedere per il futuro maproprio durante questa notte e cosa rappresentano le? Scopriamolo. Notte di San Lorenzo, la leggenda delleFin dall’antichità si credeva che il destino degli uomini fosse scritto nelle. Per questo le osservavano fin dalla nascita di una persona. Quando queste, però, diventano, significa che il futuro non è più scritto e quindi il diretto interessato avrà un destino diverso rispetto a prima. Da qui il fatto di esprimere un ...