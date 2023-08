Le Hawaii bruciano | devastata l' isola di Maui | 36 morti e 11mila sfollati

(Di giovedì 10 agosto 2023) Gli incendi, alimentati dai venti dell'uragano Dora, hanno messo in ginocchio le, in particolar modo l'di. Mobilitati tutti i mezzi federali

le. Oltre 11.000 persone sono state fatte evacuare da Maui a causa degli incendi che stanno devastando da giorni l'arcipelago. A riferirlo in una nota il direttore del Dipartimento ...... sull'isola di Maui, cercare rifugio in mare nel tentativo di fuggire alle fiamme dei violenti incendi che hanno colpito molte isole delle. Lahaina è stata la località più colpita: il centro ...Almeno 36 persone sono morte e centinaia sono state evacuate a causa degli incendi che hanno colpito diverse città delle, lo stato Usa nel Pacifico. Migliaia di turisti sono bloccati all'...

Le Hawaii bruciano: gente si tuffa nell'Oceano per fuggire dal fuoco. 36 le vittime circa 24 feriti RaiNews

La comunità di Lahaina la più colpita. 36 i morti, le autorità hanno invitato i turisti a lasciare la zona con i primi voli disponibili ...Tra le aree più devastate, gran parte della comunità di Lahaina, nel Maui occidentale, dove vivono circa 12.000 persone ...