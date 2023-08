Le banche tra Giorgia e Marina. Così ora la real casa di Arcore un po' mugugna contro Meloni

(Di giovedì 10 agosto 2023) Chissà se aglieli ha mostrati mai, quelli che lui chiamava “i prospettini”. Agli amici più fidati, agli esponenti di Forza Italia con cui più era in confidenza, il Cav. era so... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Rinnovando la battaglia contro i "margini ingiusti" delle. Intanto in Forza Italia tutti si ritrovano a condividere il malcontento. Il rapportoMarina e Giorgia Oltre a Giorgio Mulè e ...'Le principali 5italiane nei primi 6 mesi hanno fatto più di 10 miliardi di utile perché ... l'esecutivo ha anche inviato un master plan alle case automobilistiche occidentali,le quali ...... citavirgolette il grand commis, 'e questo porterebbe ad un forte ridimensionamento nella ... Extraprofitti,in ripresa dopo il crollo di ieri. Meloni: le risorse andranno a... Piazza Affari ...

Extraprofitti banche, il tetto al prelievo dimezza l'impatto tra 2 e 2,5 miliardi Il Sole 24 ORE

Gli affari di Mediolanum e i vecchi "prospettini" del vecchio Cav. che ora vengoni recuperati. Forza Italia in subbuglio dopo la tassa sugli extraprofitti. Tajani si lamenta e in Fininvest si fanno i ...La Borsa di Tokyo comincia la seduta in ribasso, appesantita dalla correzione degli indici azionari Usa e in attesa dei dati dall'inflazione negli Stati Uniti. L'indice di riferimento Nikkei segna una ...