Lazio-Pellegrini | il terzino completa la difesa di Sarri

Per il ruolo di perno basso del centrocampo lasta infatti anche riparlando di nuovo con la ... Sfruttando i colloqui per, Lotito ha provato quindi a prendere nuove informazioni sul ...Punti chiave 08:59, fatta per Luca08:58 Chelsea, stop alla trattativa con la Juventus per LukakuMa in questo mondo, quello reale, laha sbloccato il calciomercato in una settimana. Kamada e Isaksen sono arrivati uno dopo l'altro, e puresembra molto vicino. Nel mondo vero, ...

Calciomercato Lazio | Pellegrini, ci siamo! E quel retroscena con il Milan... La Lazio Siamo Noi

La soluzione estrema per la fascia sinistra della Lazio, prima dell'arrivo di Pellegrini, era legata al portoghese Mario Rui ...Arrivano conferme dall'Olanda e dall'Italia sull'interesse della Lazio per Wieffer. Già a luglio il regista del Feyenoord era stato accostato ai biancocelesti, ma è nelle ultime ore che - viste le dif ...