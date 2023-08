Lazio | Marcos Antonio è sul mercato | ma lui vuole restare a Formello

Mattinata di test per ladi Maurizio Sarri al centro sportivo di Formello. I calciatori biancocelesti, reduci dal ritiro in Spagna, si sono alternati in due differenti postazioni sottoponendosi a esami dedicati alla ...... Locatelli, Miretti Attaccanti: Di Maria, Kean, Iling - Junior, Milik, Soulé, Vlahovic(35° ... Marusic, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli Centrocampisti: Basic, Bertini, Luis Alberto,...Una decisione che inciderà anche sulla trattativa tra Santos e Roma perLeonardo. Dopo il ... 2023 16:52 09 Agosto, le ultime su RonnowLazio, Ronnow non un affare in discesa. Le ultime di ...

Lazio, test fisici a Formello: Hysaj e Marcos Antonio in Paideia Corriere dello Sport

Intesa vicina tra il Napoli e Osimhen per il rinnovo. La Roma vicina a Marcos Leonardo, ma Simeone blinda Morata. Pellegrini alla Lazio ...FORMELLO - Giornata di doppia. La prima seduta regala il ritorno in gruppo di Luis Alberto, ieri rimasto a riposo per il risentimento muscolare all'adduttore accusato durante l'amichevole ...