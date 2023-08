Lazio | doppia seduta a Formello Assenti Hysaj | Pedro e Marcos Antonio

(Di giovedì 10 agosto 2023)per la. I biancocelesti, che affronteranno il Latina il prossimo 13 agosto, nella partita che in onore di Vincenzo D’Amico, si sono ritrovati in campo prima al mattino, con un lavoro di forza, e poi al pomeriggio. Presente anche Luis Alberto rientrato però leggermente in anticipo negli spogliatoi rispetto ai compagni nellamattutina; nessun allarme, lo spagnolo sta solo gestendo la preparazione senza rischiare nulla. Sono rimasti in infermeria, invece, Akpa Akpro,che accusa ancora dolore alla caviglia,per l’ormai consueta infiammazione al tendine d’Achille efrenato da un problema muscolare alla coscia destra; tutti sarannocontro il Latina, ...

FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Luis Alberto c'è La Lazio Siamo Noi

AGGIORNAMENTO ORE 19.45 - Si conclude la seduta pomeridiana. Confermato il ritorno in gruppo di Luis Alberto, già coi compagni stamattina per il lavoro di forza. Gli assenti sono gli stessi ...