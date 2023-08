Lazio | c'è un sogno per il centrocampo

(Di giovedì 10 agosto 2023) Lasogna De Paul. Dovesse saltare Ricci, i biancocelesti ci proveranno per il centrocampista che rischia di trovare poco spazio all'Atletico...

Lazio, sogno De Paul: tutto dipende da Ricci Calciomercato.com

La Lazio sogna De Paul. Dovesse saltare Ricci, i biancocelesti ci proveranno per il centrocampista che rischia di trovare poco spazio all'Atletico Madrid. Lo scrive Il Tempo.Tempo di riflessioni in casa Genoa sul tema mercato. Gilardino aspetta gli ultimi ritocchi in vista dell’inizio ufficiale della stagione sportiva, fra il sogno Casadei e lo… Leggi ...