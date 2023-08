L’auto color oro e l’uomo con il codino | il mistero sulla scomparsa di Angela Celentano prosegue | al vaglio una pista turca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 agosto 2023) 10 agosto 1996. Una famiglia come tante è in gita al Monte Faito dove va tutte le estati con la Comunità Evangelica di Vico Equense. Con loro c’è anche una bambina di 3 anni con i suoi genitori. Si chiama. Intorno alle 13, il padre Catello si accorge che la figlia non è più lì intorno a giocare. La bambina è. Qualcuno dice di aver visto in zona un’auto con due uomini a bordo di nazionalità straniera. Gli ultimi a vederla sono stati due bambini con cuiè scesa lungo un sentiero ma le loro testimonianze non combaciano. Uno è Renato, ha 11 anni, dice di essere sceso poco prima, proprio con, lungo un sentiero che porta al parcheggio, per posare il pallone in auto. Le avrebbe detto di non seguirlo, ma la bambina avrebbe insistito per scendere con lui. A metà strada ...