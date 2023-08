Laurea in Medicina | Anna Maria Bernini | Numero chiuso va superato | da settembre 4mila posti in più

A partire da settembre ci saranno fino a 4mila posti in più per il corso diine Chirurgia, da qui a 7 anni ci saranno 30mila posti in più e il nostro obiettivo è superare il numero ...A partire da settembre ci saranno fino a 4mila posti in più per il corso diine Chirurgia, da qui a 7 anni ci saranno 30mila posti in più e il nostro obiettivo è superare il numero ...... Bernini ha tenuto a dire che grazie a Forza Italia e a questo Governo "a partire da settembre ci saranno fino 4mila posti in più da subito per il corso diine Chirurgia. E tra 7 ...

Laurea in Medicina, Bernini esce allo scoperto: basta col numero chiuso, intanto consoliamoci con 4mila posti in più subito e 30mila in 7 anni

" Il numero chiuso a Medicina va superato". Lo ha detto la ministra dell'Università Anna Maria Bernini ospite a " Zona Bianca". La ministra ha parlato della carenza del numero di medici nel nostro Pa ...Li trovate, in agosto, nei pronto soccorso come nelle guardie mediche dei luoghi di vacanza. Li avete con alta probabilità già incontrati durante le vaccinazioni, nei centri Covid.