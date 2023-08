L’attrice Vittoria Belvedere e le proposte indecenti sul set | «La prima volta avevo 18 anni e lui 70»

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 agosto 2023)racconta la sua vita e la sua carriera oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Nata a Vibo Valentia da una famiglia di contadini, quando aveva pochi mesi i suoi si sono trasferiti a Vimercate. Dove ha conosciuto il razzismo: «Nel palazzo dove abitavamo c’erano tutte famiglie brianzole e, se in cortile giocavo con gli altri bambini, le loro mamme li portavano via dicendo: non giocate con lei, è una terrona».dice che le è capitato più volte di sentirsi “una terrona calabrese”: «Col passare degli, ho vissuto, come tanti altri ragazzi, episodi di bullismo. Però crescendo, mi sono resa conto che i bambini che mi facevano i dispetti in realtà non agivano per cattiveria». Quando poi ha presentato il Festival di Sanremo «una troupe della Rai è andata nel ...