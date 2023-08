Latina Una targa del Comune a Italo Tempera | il professore impegnato negli Usa nella lotta al cancro

(Di giovedì 10 agosto 2023)– Il sindaco diMatilde Celentano, questa mattina, ha omaggiato il professorcon un attestato di merito per le sue ricerche contro ilsvolte nelle più prestigiose strutture universitarie statunitensi. “Il professor– ha spiegato il Sindaco – è un cittadino diche sta rendendo onore alla sua L'articolo Temporeale Quotidiano.

Nella mattinata del 6 agosto presso il Commissariato di Polizia di Formia si presentava un uomo per denunciare il tentato ...Incendio a Formia divampato in una casa di campagna nei pressi di Formia: morto il proprietario 90enne dell’abitazione.