Latina | stabilimenti balneari nel mirino dei Nas | maxi multe per 10 strutture

(Di giovedì 10 agosto 2023)– Nelle località turistiche della provincia di, i Carabinieri dei NAS, hanno in corso di esecuzione una campagna di controlli presso glie i villaggi turistici, al fine di verificare il rispetto dei livelli qualitativi e di sicurezza dei servizi offerti agli utenti nel periodo vacanziero. Le attività ispettive, hanno finora interessato 40e relative aree di preparazione e somministrazione degli alimenti, rilevandone 10 irregolari, per le quali sono state contestate 13 sanzioni amministrative per un valore di oltre 10.000 mila euro, sequestrate 600 kg. di alimenti irregolari, destinati alla somministrazione alla clientela, poiché privi di tracciabilità o conservati in modo difforme da quanto previsto dalle procedure di autocontrollo HACCP. e disposta la ...

