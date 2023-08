L’Al-Hilal spinge per Osimhen | ma ADL frena | non bastano 200mln

Koulibaly, nell'giocherà insieme a Ruben Neves, Malcom e ... Mentre il portiere Mendy difenderà i pali dell'Ahli dove ci ... Ah, in quel campionato, e precisamente nell'Abha,'attaccante di ...In particolare, come abbiamo svelato in esclusiva, si tratta di Mohammed El Yaagoubi:'intermediario che prova a concludere il trasferimento di Osimhen. Roberto Calenda, invece, sta ...Vuole resistere alle sirene arabe dell', alla disperata ricerca di un grande attaccante tanto che nella lista ci sono pure Jonathan David (per molti'erede in pectore di Victor allo stadio ...

Napoli, per Osimhen una clausola anti-Arabia. L’Al Hilal pronto al rilancio da 200 milioni la Repubblica