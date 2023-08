Lady Bird | la recensione del film diretto da Greta Gerwig

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il, 2017. Regia:. Genere: Commedia. Cast: Saoirse Ronan, Lucas Hedges, Thimothée Chalamet, Laurie Metcalf, Beanie Feldstein. Durata: 93 minuti. Dove l’abbiamo visto: Prime Video. Trama: Christine McPherson, detta, è una liceale di Sacramento che sogna di studiare a New York. L’ultimo anno di scuola sarà fondamentale per capire qualcosa in più di sé stessa e del rapporto con sua madre Marion. Molto prima di Barbie e di Jo March,, splendida quarantenne di Sacramento, ci aveva presentato un’altra formidabile figura femminile, quella di Christine “” McPherson. Costruendo attorno a lei un, ...

Immaturi - Il viaggio: Il trailer del film(Commedia, Drammatico) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Greta Gerwig, con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, ...Stasera su La 5 , in prima serata, alle 21:10, va in ondadiretto da Greta Gerwig che ha firmato anche la sceneggiatura. È il film che ha consacrato la regista di Barbie , che per questa pellicola è stata candidata agli Oscar 2018. La colonna ...Uscito in Italia nel 2018,è il film che va in onda questa sera alle 21.10 su La5. Molto apprezzato dalla critica alla sua uscita, al punto da ottenere numerose candidature all'Oscar,rappresenta anche il ...

Lady Bird: stasera su La 5 il film che ha consacrato Greta Gerwig, la ... Movieplayer

Stasera La 5, in prima serata, manda in onda Lady Bird: trama e cast del film che ha consacrato la regista di Barbie ...Prima del successo Barbie, Greta Gerwig è stata un'attrice, sceneggiatrice e co-regista che si è dovuta fare le ossa prima di raggiungere la fama mondiale ...