L’addio di Barbara D’Urso e Buonamici al Grande Fratello | Claudio Brachino rompe il silenzio

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 10 agosto 2023) L’ex conduttore Mediasetha parlato a ruota libera a Blogo: il pensiero suè stato il conduttore e giornalista capace di disegnare una nuova tv a Mediaset, fondendo per la prima volta intrattenimento e informazione. Il giornalista, ora lontano dal piccolo schermo e catapultato in altre avventure, si è concesso in una intervista a Blogo, dove ha preso la parola suldia Mediaset, sua collega con la quale ha fondato Mattino Cinque, programma oggi finito tra le mani di Federica Panicucci e Francesco Vecchi e che da quindici anni è uno dei format leader del quinto canale.ha ricordato i tempi di successo di Mattino Cinque al fianco di ...