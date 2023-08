La scuola statale può avere sponsor privati | a cosa stare attenti Un regolamento da scaricare

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 10 agosto 2023) È forte il dibattito, giustamente, in questi mesi, sul tema relativo alla parità dellapubblicae privata. Dove il “pubblica” dovrebbe, lo hanno ribadito in molti, essere la testimonianza della circostanza che tutti, davvero tutti, dovrebbero accedere con le stesse possibilità, alla tipologia meglio indicata per il proprio corso studiorum. Serve, dunque, non solo un più mirato intervento normativo (se ne stanno susseguendo alcuni che vanno lungo questa finalità) ma anche comprendere, parimenti, come lapubblicapossa investire tempo e risorse per la ricerca diizzazioni e donazioni. Lo può fare e lo deve fare. La credibilità è il risultato di un sinergico impegno di tutta la comunità scolastica di una istituzione. L'articolo .