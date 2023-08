La scrittrice italiana Margherita Detomas cittadina onoraria del Mato Grosso

... lapotente di Accabadora , l'intellettuale rivoluzionaria, la Morgana femminista, l'... la più influente intellettualedella sua generazione. L'impegno di Michela era innanzitutto ...Lafamosa. Sempre diversa e sempre la stessa: una identità che non si poteva aggirare, ... nella cultura, in questi anni. Lo scandalo Murgia, nel senso classico, di ostacolo, di ...Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di SinistraNicola Fratoianni. 'Sono addolorato per la prematura scomparsa dellaMichela Murgia: ho seguito la sua battaglia contro il ...

Morte di Michela Murgia, addio alla scrittrice femminista. Domani i funerali - Su Rai1 e su Rai3 l'omaggio a Michela Murgia

Sulle pareti delle strutture ospedaliere Humanitas di Bergamo i due dipinti in maxi-formato dell'Accademia Carrara che hanno ispirato Michela Murgia ...Era credente, e non ne aveva mai fatto mistero. Non le dispiaceva definirsi "teologa". La sua simpatia per papa Francesco non aveva niente di ideologico. Il ricordo di chi l'ha conosciuta da vicino ...