La Roma su Beltrán | le cifre dell' offerta fatta da Pinto

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Pressing dellasu Lucas Beltran : secondo quanto riportato dal portale argentino 'Tnt Sports', i giallorossi avrebbero individuato nel 22enne attaccante del River Plate il profilo ideale per rinforzare il ...Leggi i commenti Calciomercato as: tutte le notizie 10 agosto 2023Leggi i commenti Calciomercato as: tutte le notizie 10 agosto 2023

Romaeuropa Festival 2022 - Culture Culture.roma.it