La Roma aumenta i prezzi dei biglietti del 25% | i tifosi protestano | ma la Nord è già esaurita

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 agosto 2023) Aesplode la protesta deiper il caro. Lahato idel 25% dopo la politica deiaccessibili a tutti applicata finora dai Friedkin. La protesta è scoppiata dopo l’apertura della vendita deiper il match contro il Milan, previsto il 1 settembre. Ieri il Corriere dello Sport scriveva: “Il costo del biglietto èto in media del 25%, un fulmine a ciel sereno per chi non era riuscito ad acquistare l’abbonamento e aveva deciso di portare la famiglia allo stadio nella terza partita stagionale. Basti pensare che il prezzo di un biglietto in Curvaè passato dai 30 euro nel 2021, ai 45 euro nella stagione 2022-2023, ai 62 euro della nuova stagione. L’aumento è ...