La rivelazione di Messina Denaro | «Avevo un rilevatore di telecamere | quelle di Campobello e Castelvetrano le so tutte»

(Di giovedì 10 agosto 2023) Matteosapeva dove si trovavanoledidi Mazara, dove aveva il suo covo principale, che per trent’anni di latitanza è stata la sua base. O almeno così sostiene. «ledidi Mazara ele so», ha dichiarato agli inquirenti. «Primo perché ho l’aggeggio che le cercava, che non l’avete trovato e poi perché le riconosco», ha aggiunto spavaldo citato dall’edizione palermitana di Repubblica. Ed effettivamente nella sua abitazione non sono stati trovati strumenti di rilevazione di nessun tipo. «Molte di questequando le piazzavano, perché all’inizio quando iniziarono eranodi notte, poi anche di giorno, c’era un ...

... tre fermi in un angolo già stavano mettendo una telecamera, anche se ancora non avevano messo mano", ha spiegato, criptico,Denaro. Informazioni di seconda mano, sostiene, comunicategli dai ...Per i giudici è considerato vicino alla mafia trapanese e a MatteoDenaro. Dallo scorso ...televisioni e li finanziava a suon di milioni) e Totò Cuffaro (condannato a sette anni per...

Le condizioni di salute dell'ex superlatitante Matteo Messina Denaro versano in condizioni gravi, il tumore al colon lo debilita sempre di più e qualche complic ...Dai verbali d'interrogatorio al quale è stato sottoposto Matteo Messina Denaro, nel febbraio scorso, poco meno di un mese dalla sua cattura, che ha di fatto pos ...