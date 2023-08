(Di giovedì 10 agosto 2023) di Giorgio Boratto Chi ha votatoè ben servito: si sapeva che laha sempre fatto una lotta di classe al rovescio, non poveri contro ricchi, ma al contrario. Ora cosa c’è da lamentarsi? Laè sempre la stessa: fate stare bene i ricchi che poi provvederanno a far star bene tutti. Poi si sa da tempo che non è così: quello che sostiene laè falso.nel mondo lee oggi abbiamo il tetto massimo di differenza tra lo stipendio di un Ceo (Amministratore delegato di una azienda) e di un impiegato: oltre 600 volte. Ma stiamo anche attenti alle medie annunciate sulla crescita; ricordano tanto la storiella del pollo di Trilussa, per cui se uno mangiava due polli ed erano in ...

Il memorandum sottoscritto con la Ue è una base di partenza per evitare la crisi, finanziaria e sociale della Tunisia. Ora serve l'intervento del Fondo Monetario. Quell'accordo è un modello ...... non è in grado di produrre progetti in favore dei marchigiani, rimanendo ancorati alla, ... È un documento che ha una propria sostenibilità, che recepisce le falle messe in luce dalla ...E' presto per capire se sarà lavincente, sia in campo che nella gestione, ma è un tratto distintivo ormai chiaro nel modo di agire dei dirigenti della Serie A. C'è un dato che lo ...

La ricetta economica della destra è servita, ma è falsa. E le diseguaglianze aumentano Il Fatto Quotidiano

Roma, 10 ago. (askanews) - "Bidenomics": la politica economica e l'aumento dei posti di lavoro nelle ricette del presidente americano Joe Biden, ...Debutta oggi nei locali a marchio Chef Express la linea di croissant studiati e realizzati con la piattaforma del food di qualità. E con il contributo dei loro esperti. L’offerta parte nei punti vendi ...