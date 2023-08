La Rakete “sperona” pure la sinistra tedesca | rivolta contro la sua candidatura | “Spaventa gli elettori”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 agosto 2023) Pare che Carola Rackete stia “ndo” anche il partito ultraprogressista Die Linke (La), per il quale ha annunciato di voler correre alle prossime Europee. Insomma, Carola Rackete ha stufato anche lache ora è indi lei. Sempre divisiva. A osteggiarla è stato in particolare Tagesspiegel Klaus Ernst, parlamentare della Linke e presidente del movimento dal 2010 al 2012. Ha tuonatola proposta di candidare la “capitana”: “Non è affiliata al partito. E questo dimostra ulteriormente l’ottusità della leadership politica”. Per lei la strada che la porterà allaè lastricata di ostacoli. Ha annunciato a metà luglio di volersi candidare. Ma il placet dovrà essere ufficialmente confermata in un ...