La procuratrice di Rovereto e il killer di Iris Setti | «I precedenti? Non erano gravi È sempre stato corretto»

(Di giovedì 10 agosto 2023) LadiViviana Del Tedesco parla dell’omicidio di. La donna è stata aggredita e uccisa da uomo senza fissa dimora nel parco Nikolajevka del quartiere Santa Maria a, in provincia di Trento. Chukwuka Nweke, 37enne senza fissa dimora, l’avrebbe massacrata con calci e pugni e violentata. In un’intervista a La Verità Del Tedesco smentisce che l’uomo avessetantoda giustificarne l’espulsione. E dice che il«aveva una puntualità nel fare la firma che se gli studenti di oggi fossero così puntuali a scuola saremmo a cavallo. Era anche collaborativo, una persona assolutamente corretta». Mentre l’inottemperanza all’obbligo di firma che risale a luglio «per quanto mi riguarda è un’evasione per ...

LadiViviana Del Tedesco parla dell'omicidio di Iris Setti . La donna è stata aggredita e uccisa da uomo senza fissa dimora nel parco Nikolajevka del quartiere Santa Maria a ...'Niente di più si poteva fare', secondo lafacente funzioni di, Viviana Del Tedesco , precisando che 'questo soggetto non poteva essere espulso per le misure cautelari in atto' ...LadiViviana Del Tedesco parla dell'omicidio di Iris Setti . La donna è stata aggredita e uccisa da uomo senza fissa dimora nel parco Nikolajevka del quartiere Santa Maria a ...

La procuratrice di Rovereto e il killer di Iris Setti: «I precedenti Non ... Open

Incontro tra il ministro Piantedosi e la premier nella serata del 7 agosto. Gli uffici del Viminale lavoreranno per avere le norme pronte a settembre: in ...Perché nessuno ha fermato l'assassino di Iris Setti. Cosa non dice la propaganda di Salvini e Piantedosi sul caso di Nweke Chukwuka. Oggi nella città trentina si riunisce il comitato per l’ordine e la ...