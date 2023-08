La Principessa e il Ranocchio potrebbe essere il prossimo live-action Disney?

(Di giovedì 10 agosto 2023) Tra hit e flop, continua la tradizionedi realizzare versionidei propri classici animati... Che ilpossaLae il. Lo vorreste un remakedel film d'animazione del 2009 Lae il? Secondo le ultime voci, questoilprogetto in lavorazione in casa. Arriva Tiana? Dopo le ultime sui nuoviin sviluppo e non, un'altra indiscrezione sembra stare tenendo banco nelle ultime ore: un possibilede La ...

Lo vorreste un remake live - action del film d'animazione del 2009 Lae ilSecondo le ultime voci, questo potrebbe essere il prossimo progetto in lavorazione in casa Disney . Arriva Tiana Dopo le ultime sui nuovi live - action Disney in sviluppo ......Youtube - e confermata da alcuni post di Film Uptades - ha confermato che la major è ancora interessata alla realizzazione delle versioni live action di Rapunzel e Lae il, ...In una favola tradizionale europea, la cui più nota elaborazione fu quella dei fratelli Grimm, un principe trasformato intorna alle sue sembianze umane grazie al bacio di una. Qualcosa di simile è avvenuto per il Monte dei Paschi di Siena, che, sotto la guida di Luigi Lovaglio , da poco confermato ...

Remake live action Disney - Confermati Rapunzel e La principessa ... ComingSoon.it

Secondo un'indiscrezione trapelata nei giorni scorsi sui social, Disney sarebbe prossima a realizzare i remake live action di Rapunzel - L'intreccio della torre e La principessa e il ranocchio, mentre ...