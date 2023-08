La Polonia invia 10mila soldati al confine con la Bielorussia | ' Non oseranno attaccarci'

Sono le parole di Mariusz Baszczak, il ministro della Difesa della, che ha annunciato il dispiegamento di migliaia di uomini al confine con la Bielorussia . "Spostiamo l'esercito più vicino ...Lainvierà fino a 10.000 truppe aggiuntive al confine con la Bielorussia per rafforzare la Guardia di Frontiera: lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, in un'...Il viceministro degli interni Maciej Wsik aveva annunciato ieri che laavrebbe inviato 2.000 soldati in più alla sua frontiera con la Bielorussia. Esplosioni e un vasto incendio vicino all'...

Ucraina: la Polonia invia 10 mila soldati al confine con la Bielorussia AGI - Agenzia Italia

Attacchi e contrattacchi nella notte. Distrutto un deposito di petrolio nel distretto di Dubno, nell’Ucraina occidentale. Fiamme nella cittadina russa di Domodedovo, a 37 km a sud della capitale. Kule ...Cosa sta succedendo nel corridoio di Suwalki La Polonia invierà fino a 10.000 truppe aggiuntive al confine con la Bielorussia per rafforzare la Guardia di Frontiera: lo ha dichiarato oggi ...