La Polonia invia 10mila soldati al confine bielorusso | la guerra in Ucraina presto nei paesi NATO?

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 10 agosto 2023) Sale ancora la tensione alfrae Bielorussia e lainrischia ora seriamente di allargarsi ben oltre le frontiere del territorio di Kiev, coinvolgendo direttamente i. Il Governo di Varsavia decide di schierare altrivicino al paese di Lukashenko, il più forte alleato della Russia nell’area delle ex repubbliche sovietiche. Lainvierà infatti fino auomini che si aggiungono a quelli già presenti alcon la Bielorussia per rafforzare la Guardia di Frontiera. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, in un’intervista alla radio pubblica.polacchi in addestramento. Foto Ansa/Epa Marian ZubrzyckiLa ...