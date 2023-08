La Lega saudita | «L’Arabia droga il mercato? Facciamo solo quello che finora ha fatto l’Europa» 

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 agosto 2023) La Gazzetta dello Sport intervista il Ceo del campionato arabo, Carlo Nohra. Laparte domani. «Vogliamo arrivare nel Top 10 dei grandi tornei importando qualità, come stiamo facendo ora». Si tratta di un progetto a lungo termine, ma se ogni estatecontinuerà a comprare come in questa,resterà senza giocatori. Nohra ride: «Non credo. Però si, abbiamo grandi e mezzi e grandi obiettivi che rispecchiano l’ambizione del Paese. Vogliamo il meglio e possiamo permetterci di prenderlo. Abbiamo offerto ai calciatori un nuovo canale». I calciatori arrivano in Arabiaper soldi? «Questo è un grande progetto, ambizioso, audace, attrattivo. I giocatori hanno capito che fanno parte di qualcosa di diverso e di grande, che possono contribuire a sviluppare. Storicamente, ...