(Di giovedì 10 agosto 2023) L'amichevole in famiglia giocata ieri dallantus ha messo in mostra untirato a lucido. L'attaccante ha messo a segno tre, cancellando con un colpo di spugna tutta la sofferenza ...

L'amichevole in famiglia giocata ieri dalla Juventus ha messo in mostra un Kaio Jorge tirato a lucido. L'attaccante ha messo a segno tre reti , cancellando con un colpo di spugna tutta la sofferenza ...... ribattezzate per l'occasioneBlack eWhite. Il primo squillo è di uno che nelle ... Prima del 45 arriva il tris con Kean, mentre al 50il sorriso Kaio Jorge con il gol del poker al ...FOTOGALLERY Foto sito Juventus %s Foto rimanenti Calciomercato Facundo Gonzalez alla: ... Ora però il classe 1997i suoi ex compagni a titolo definitivo. Operazione da quasi 13 milioni di ...

La Juve ritrova Kaio Jorge: 3 reti e la voglia di rilanciarsi in bianconero Corriere dello Sport

La pagina Istagram degli Angels ha celebrato la leggenda della Juventus e l'ha invitato allo stadio prima della sfida contro i Giants ...Il brasiliano ha mostrato di aver recuperato dall'infortunio dello scorso anno. Arriva la benedizione di Allegri: "Gli auguro una grande carriera" ...