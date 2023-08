La Juve insiste per Amrabat | pronta una contropartita per convincere la Fiorentina

La, però, chiederebbe 15 milioni per il polacco: troppi, al momento. I giallorossi quindi avrebbero acceso i riflettori su un altro nome noto del campionato italiano: Duvan Zapata, in probabile ...Sianche per Koopmeiners. L'Al Ahli aspetta il sì del polacco'. Di spalla la: 'Lukaku è più vicino'. Spazio anche all'Inter: 'Inzaghi fino al 2025. Arriva Audero' . Si parla di spalla ...Lukaku protagonista anche della prima pagina di 'Tuttosport': 'La'. Per sostituire Zakaria, diretto al Monaco, i bianconeri pensano al fratello di Marcus Thuram andato all'Inter, ovvero ...

La Juve insiste, scambio Lukaku-Vlahovic col Chelsea. Bayern pronto a irrompere con 80 milioni TUTTO mercato WEB

Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni della "Gazzetta dello Sport", il vicepresidente dell' Inter Javier Zanetti si è espresso senza mezzi termini su Romelu Lukaku, dopo il ribaltone ...La Juventus sta valutando il futuro di Weston McKennie, che è tornato da un prestito poco fortunato al Leeds United in Premier League. Il direttore sportivo Giuntoli ha già avviato le trattative con i ...