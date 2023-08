La guerra del grano

Leggi su panorama

(Di giovedì 10 agosto 2023) Si lanciano allarmi sugli approvvigionamenti die cereali a causa dellain Ucraina e dell’ambiguità con i Paesi in via di sviluppo della Russia, che è uno dei maggiori produttori. Ma i veri meccanismi per queste materie prime dipendono soprattutto dagli interessi di poche multinazionali dell’Occidente, cruciali per l’offerta e il prezzo. E tra realtà e propaganda, l’Italia e la sua industria di trasformazione rischiano di restare schiacciate. Neppure il Papa è riuscito a sfuggire all’inganno del. All’Angelus del 30 luglio ha declamato: «Non cessiamo di pregare per la martoriata Ucraina dove ladistrugge tutto, anche il, e questa è una grave offesa a Dio perché ilè dono suo per sfamare l’umanità». È vero che la Russia sta usando i cereali come arma ...