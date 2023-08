"L'amore per il Sassuolo e per laSquinzi sono stati un freno per la sua carriera", ha dichiarato l'ex compagno di squadra a margine della Bobo Summer Cup in corso a Lignano ...... Ligue 1 e Serie A), della seconda serie di tutti gli altri campionati e nelle sfide in '', ... Colombo e Pobega (Milan); Machin (Monza); Bove, El Shaarawy, Llorente e Pellegrini (Roma);...... Ligue 1 e Serie A), della seconda serie di tutti gli altri campionati e nelle sfide in '', ... Colombo e Pobega (Milan); Machin (Monza); Belotti, Bove, El Shaarawy e Llorente (Roma);ed ...

La famiglia Berardi si allarga: è nato il secondogenito dell’attaccante Golssip

Fiocco azzurro per Domenico Berardi. Il giocatore ha annunciato sui social network la nascita del figlio Riccardo, frutto del grande amore che da tempo lo lega a Francesca Fantuzzi. La coppia ha già u ...TERAMO – “Tasse, inflazione, caro mutui e affitti brevi riducono sempre più l’offerta di appartamenti in affitto, facendo lievitare il prezzo degli immobili in locazione, ...