La compagnia del secondo anello regala a Milano uno stadio brutto e non funzionale

(Di giovedì 10 agosto 2023) Il Circo Massimo era il più grandedi Roma, ora è un pratone brullo e la Soprintendenza dell’Urbe vuole impedirci anche i concerti. Finirà così anche il vecchio totem di cemento di San Siro, il Meazza? Detto fatto, anche la Soprintendenza diha profetato: pollice verso. Che significa, però: lasciatelo così com’è (al massimo diverrà un rottame urbano come il Flaminio, per il quale la burocrazia chiede addirittura la conservazione della “percezione dello spazio nella sua interezza”). Dopo lunga attesa, con lingua di legno la Soprintendenza ha oracolato: “Con riferimento alla nota del Comune dicon la quale l’Ente chiede questa Soprintendenza una valutazione in via anticipata dell’interesse culturale deldello(il resto s’era già stabilito che ...

... che per demerito nostro più che per merito suo, è la primain Italia, ha chiesto al Governo italiano di "fermare le misure che interferiscono illegalmente, ai sensidiritto dell'Ue, ...L'ex principe è a Tokyo per un evento sportivo di beneficenza insoltantosuo amico Ignacio "Nacho" ...Il candidato, ex sindacalista e giornalista, martedì aveva presentato una denuncia all'ufficio... originario della provincia andina di Chimborazo, era un ex sindacalista della...

LA COMPAGNIA DEL DOMANI TORNA CON FAVOLAND ... Lecco FM

E’ arrivata la grida manzoniana della Soprintendenza. In contraddizione con vari pareri precedenti, dice che una parte del Meazza è un bene intoccabile ...Si chiama "Teatro d'estate", il progetto site-specific di teatro fuori dal teatro proposto dalla compagnia teatrale Bocchi/Scarrocchia all'interno di Recanati 59, la casa-atelier dagli attori-autori A ...