La casa sulla spiaggia di Barbie sarà finalmente un parco a tema | ecco dove potremo trovarlo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 agosto 2023) Ladidiventerà unnel 2024. Il Mattel Adventure Park di Glendale, Arizona, includerà l’iconica bambola come parte dei festeggiamenti quando aprirà i battenti il prossimo anno. All’interno delle mura del VAI Resort, ci saranno diverse attrazioni aMattel, tra cui Hot Wheels, Masters of the Universe e Thomas & Friends. La bambola avrà un ruolo più importante visto il successo del film. Diciamo che si sta per avverare uno dei sogni più grandi di adulti e bambini (C’è persino un’attrazione che riproduce l’armadio magico del film).avrà () un: laa ...